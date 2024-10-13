  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesirliler ''Susma artık yeter'' dedi: ''Kız çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız''

Balıkesirliler ''Susma artık yeter'' dedi: ''Kız çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız''

Balıkesirliler ''Susma artık yeter'' dedi: ''Kız çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız''
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocuğa yönelik şiddet ve cinayet olaylarının azalması noktasında herkese büyük sorumlulukların düştüğünü belirtirken, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Balıkesir'de kız evlatlarımıza sahip çıkmak için çalışıyoruz. Evlatlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erdek Gençlik Kolları tarafından, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek için “Susma Artık Yeter” yürüyüşü düzenlendi. Erdek Ali Haydar Sarı Sahil bandından başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadına, çocuğa yönelik şiddet ve cinayet olaylarının azalması noktasında herkese büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi.

 HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Herkese büyük sorumlulukların düştüğünü söyleyen Akın, “Ama sorumluluğun farkında olması gerekenler, gereğini yerine getirmezlerse evlatlarımız ölmeye devam edecek. Onun için bakın asla şu anlama gelmesin. Bu ülkede ilk kez gençler, genç yaşta katledilmiyor. Evet, bu ülkede ilk kez kadın cinayetleri işlenmiyor. Bu ülkede ilk kez bırakın çocuklarımızı, bebeklerimize bile kıyan caniler olduğu ortaya çıkmıyor. Ancak, tüm bunlar genç yaşta katledilenlerin de kadın cinayetlerinin de, bebeklerimize bile uzanan kirli ellerinde hiçbir zaman bu kadar büyük artış gösterdiği gerçeğini de bıraktırmıyor.” diye konuştu.

 UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

“Biz umutsuzluğa kapılmayacağız” diyen Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler hep birlikte mücadele edeceğiz. Kendi yetkilerimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz.  Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Balıkesir'de kız evlatlarımıza sahip çıkmak için çalışıyoruz. Sizler de evlatlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü sizin gözünüzdeki umut ne kadar artarsa aslında ülkemizin de umudu o kadar artıyor. Yaşananları unutmuyoruz. Ancak yeniden yaşanmaması için çok çabalamamız gerektiğini de biliyoruz. Onun için işte genç kardeşlerim gibi mücadele eden evlatlarımıza, annelere, babalara, gençlere, yaşlılara, yaş almışlara ihtiyacımız var. Unutturmamak için bir olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var. Sadece soruna dikkat çekmek için bir araya gelinmesi değil aynı zamanda bu yürüyüşün ve açıklamaların da çözüm önerilerini de dikkate alınması gerekiyor.”

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti İstanbul'da korku dolu gece: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi İstanbul'da korku dolu gece: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi Pavyonda kadın cinayeti: Önce kadını öldürdü, sonra intihar etti Pavyonda kadın cinayeti: Önce kadını öldürdü, sonra intihar etti Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,2 büyüklüğünde deprem uyarıs Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,2 büyüklüğünde deprem uyarıs Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Altın Portakal’da ödüller sahiplerini buldu: Kırmızı Halı'dan ve ödül töreninden nefes kesen anlar Altın Portakal’da ödüller sahiplerini buldu: Kırmızı Halı'dan ve ödül töreninden nefes kesen anlar
Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Prof. Dr. İlber Ortaylı ''kapıları'' kapattı: ''İstanbul'a kimse gelmesin'' Prof. Dr. İlber Ortaylı ''kapıları'' kapattı: ''İstanbul'a kimse gelmesin'' Oyuncaklardan da mı ÖTV alınacak ? Resmi açıklama geldi Oyuncaklardan da mı ÖTV alınacak ? Resmi açıklama geldi Nilperi Şahinkaya da 5 yıllık ilişkisini noktalayıp ''bekarlar kulübü'ne katıldı Nilperi Şahinkaya da 5 yıllık ilişkisini noktalayıp ''bekarlar kulübü'ne katıldı Şeyma Subaşı yeni aşkını el ele, dudak dudağa pozlarla ilan etti Şeyma Subaşı yeni aşkını el ele, dudak dudağa pozlarla ilan etti Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ? Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ? Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: ''Anayasa'nın 3'üncü maddesi değiştirilmeli'' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: ''Anayasa'nın 3'üncü maddesi değiştirilmeli'' Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Robot süpürgeler hacklendi: Küfür edip, evcil hayvanları kovalıyorlar Robot süpürgeler hacklendi: Küfür edip, evcil hayvanları kovalıyorlar