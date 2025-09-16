Bandırma, 17 Eylül Kurtuluş Bayramı'na hazır

  1. Anasayfa
Bandırma, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamaya hazırlanıyor. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 17 Eylül Kurtuluş Bayramı öncesinde hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Mirza, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bandırma’nın dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. “Kentimizi, kurtuluşumuzun 103. yıl gururuna yakışır şekilde hazırlıyoruz. Hep birlikte, büyük coşkuyla kutlamaya hazırız!” ifadelerini kullanan Mirza, hazırlık sürecine dair detayları da paylaştı.

HAZIRLIKLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kurtuluş Bayramı öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Son Kurşun Anıtı ile “17 Eylül” yazısının boyama işlemleri tamamlanırken, çevre temizliği ve ot biçme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, asfalt bakım ve onarım çalışmaları da sürdürülerek yollar törenlere hazır hale getiriliyor.

Bandırma Belediyesi ekipleri, bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

COŞKULU KUTLAMALAR BEKLENİYOR

17 Eylül günü düzenlenecek tören ve etkinliklerle Bandırma’nın kurtuluşunun 103. yılı, halkın geniş katılımıyla kutlanacak. Belediye yetkilileri, tüm vatandaşları bu anlamlı güne ortak olmaya ve kutlamalara katılmaya davet etti.

