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Bandırma, 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Bandırma, 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
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Bandırma, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutladı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın öncülüğünde gerçekleşen kutlamalar, kortej yürüyüşü ve konser etkinlikleriyle şehri bayram havasına bürüdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, Bandırma sokakları gençlerin coşkusuyla renklendi. Başkan Mirza’nın da katıldığı kortej yürüyüşünde, binlerce vatandaş Cumhuriyet idealleri etrafında kenetlenerek birlikte yürüdü.

Başkan Dursun Mirza, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, gençlerimizle birlikte aynı inanç ve kararlılıkla adımlar attık. Laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye idealini yaşatmaya; Cumhuriyetimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun!”

Kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde sahne alan sevilen sanatçı Can Gox, güçlü performansıyla Bandırmalılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliklere yoğun katılım sağlayan vatandaşlar, meydanlarda gençlik heyecanını ve milli birlik ruhunu hep birlikte yaşadı.

Başkan Mirza, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, sahnede Can Gox’un güçlü yorumuyla, meydanlarda ise gençlerimizin heyecanıyla buluştuk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; bu özel günde bizlerle aynı coşkuyu paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Nice 19 Mayıslarda, hep birlikte, Cumhuriyet’in izinde yürümeye devam edeceğiz!” dedi.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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