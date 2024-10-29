Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza: ''Cumhuriyet’in fazilet olduğunun bilincindeyiz''

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayınladığı kutlama mesajımda "Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimize ve değerlerine sımsıkı bağlıyız. Çünkü; Cumhuriyet’in fazilet olduğunun bilincindeyiz." dedi.

İşte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı:

Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını büyük sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimize ve değerlerine sımsıkı bağlıyız. Çünkü; Cumhuriyet’in fazilet olduğunun bilincindeyiz. Cumhuriyet; kadın hakları demektir, soyadı kanunu, eşit miras hakları, eğitim özgürlüğü demektir. Cumhuriyet; yetkilerin, yönetimin bir zümreye, soya değil sadece Türk Milletine ait olması, egemenliğin ‘kayıtsız şartsız’ millette olması demektir. Cumhuriyet; özgür düşünce, özgür basın, özgür birey demektir. Emperyalizme karşı mücadelenin zaferle sonuçlandığı, tarihin gördüğü en büyük destanın; “Kurtuluş Savaşımızın” sonunda, insanlık onuruna en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Tam bağımsız Türkiye için Cumhuriyete her zaman sahip çıkacağız. Bandırmalı vatandaşlarımın ve bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.