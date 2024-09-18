Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Edincik'in Kurtuluş Günü kutlamalarına katıldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 18 Eylül Edincik'in Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı. Tarihi ve kültürel önemi büyük olan bu özel günde, Edincik halkıyla bir araya gelen Başkan Mirza, coşkulu kalabalığa hitap etti.

Kutlamalar, sabah saatlerinde çelenk sunumu ile başladı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, milli mücadeleye dair konuşmalar yapıldı. Törende, Başkan Mirza da bir konuşma yaparak, Edincik'in kurtuluşunun Bandırma ve bölge halkı için önemini vurguladı.



Başkan Mirza, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Edincik, bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlılık ve cesaretle adını tarihe yazdırmış bir beldemizdir. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu özgür vatanı korumak ve yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamlı günde, tüm Edincik halkını ve kurtuluş mücadelesinde emeği geçen kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."