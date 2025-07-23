Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza imalathane ve kapalı pazar yerlerinde incelemelerde bulundu

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediyesi’ne bağlı imalathane ve Kapalı Pazar Yeri’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Mirza, incelemeler sırasında eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimatlarını iletti.

Belediyeye bağlı üretim alanlarında sürdürülen iyileştirme ve verimlilik odaklı çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Mirza, şu açıklamada bulundu:

“İmalathanemizde ve Kapalı Pazar Yerimizde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. Kapalı Pazar Yerindeki eksikliklerin tamamlanması için talimatlarımızı verdik. Üretim alanlarımızı daha işlevsel, daha hijyenik ve daha verimli hale getirmek adına attığımız adımları titizlikle sürdürüyoruz. Emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Bandırma’mız için üretmeye devam ediyoruz.”

Bandırma Belediyesi, üretim kapasitesini artırmaya, çalışma ortamlarını iyileştirmeye ve halkın hizmet aldığı tüm alanlarda kaliteyi yükseltmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.