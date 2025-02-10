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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, muhtarlarla bir araya geldi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, muhtarlarla bir araya geldi
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel ve Niyazi Yeloğlu ile birlikte merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını ve devam eden projeleri değerlendirdi. Toplantıda muhtarların istek ve talepleri dinlenirken, mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Mirza, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket edeceklerini vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, “Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi ve belediyemizle vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Onların talepleri doğrultusunda mahallelerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda yol, park ve sosyal donatı alanları gibi birçok konuda yapılan çalışmalar ele alınırken, muhtarların önerileri doğrultusunda yeni projelerin de hayata geçirilmesi planlandı.

Bandırma Belediyesi, mahallelerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirerek kenti daha yaşanabilir hale getirmeye devam edecek.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel ve Niyazi Yeloğlu ile birlikte merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını ve devam eden projeleri değerlendirdi. Toplantıda muhtarların istek ve talepleri dinlenirken, mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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