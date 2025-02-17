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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, muhtarlarla bir araya geldi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, muhtarlarla bir araya geldi
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını ve belediye tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bandırma Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen buluşmada, kırsal mahallelerdeki sorunlar, çözüm önerileri ve belediye yatırımları ele alındı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Niyazi Yeloğlu, Cemal Adıgüzel  İsmail Ay Belediye Meclis Üyeleri Sami Türkmen, Bilgen Süngü ve Burak Uğur ve ilgili birim müdürleri de katılım sağladı. Mahalle muhtarları, bölgelerindeki altyapı, yol, su, tarımsal destek ve sosyal hizmetler gibi konulardaki taleplerini Başkan Mirza’ya iletti. Başkan Mirza, belediye olarak kırsal mahallelere yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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