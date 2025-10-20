Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza muhtarlarla buluştu

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Çamlık Kafe’de düzenlenen kahvaltılı buluşmada birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Başkan Mirza, yaptığı konuşmada muhtarların halkla kurulan en güçlü bağ olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Halkımızla aramızdaki en güçlü köprü olan, demokrasimizin temel taşlarını oluşturan tüm muhtarlarımıza özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür ediyorum.”

Her biri kendi mahallesinde vatandaşların sesi olan muhtarların, yerel yönetimlerin sahadaki en önemli paydaşları olduğunu belirten Mirza, muhtarların gününü şu sözlerle kutladı:

“Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

KATILIM YOĞUNDU

Çamlık Kafe’de gerçekleştirilen buluşmaya Bandırma genelindeki mahalle muhtarları yoğun katılım gösterdi. Etkinlik boyunca yerel hizmetler, mahallelerdeki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapılan kahvaltıda, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Muhtarlar, Başkan Mirza’ya yerel yönetimle kurdukları yakın diyalog ve destekten dolayı teşekkür etti.

“BİRLİKTE YÖNETİM ANLAYIŞININ TEMSİLCİLERİ”

Başkan Mirza, muhtarların sadece bir temsil makamı değil, aynı zamanda “birlikte yönetim” anlayışının temel taşı olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde muhtarlarla koordineli çalışmaların artarak süreceğini belirtti.