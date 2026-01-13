Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza öğrencilerin sorularını yanıtladı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Doğa Koleji’nde öğrencilerle bir araya gelerek soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen söyleşi programına katıldı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada, öğrencilerin kent yaşamına dair merak ettikleri konular ele alındı.

Gençlerle belirli aralıklarla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Mirza, okullara gerçekleştirdikleri ziyaretlerle öğrencilerin istek ve beklentilerini doğrudan dinlediklerini söyledi. Doğa Koleji’ndeki buluşmada da öğrencilerin Bandırma ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve merak ettikleri konulara ilişkin sorular yanıtlandı.

Program boyunca öğrencilerin ilgisi ve enerjisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Mirza, “İlgi ve samimi karşılamaları, güler yüzleri ve enerjileri için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Mirza ayrıca, organizasyona ev sahipliği yapan okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, eğitim kurumlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.