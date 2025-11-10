Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza: ''Sonsuza dek izindeyiz Atam''

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'inci yıldönümü için bir mesaj yayınladı.

İşte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan 10 Kasım mesajı...

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında derin bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum.

O, bir milletin kaderini değiştiren lider; düşünceleriyle, devrimleriyle ve insanlık değerleriyle her daim yolumuzu aydınlatan bir rehberdir.

Atatürk’ün ilkeleri, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan en büyük emanettir. Bizler de o emanete sahip çıkarak, onun gösterdiği yolda; aklın, bilimin, çağdaşlığın ve adaletin ışığında yürümeye kararlıyız.

Minnetle, özlemle…

Sonsuza dek izindeyiz Atam.