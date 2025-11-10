  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza: ''Sonsuza dek izindeyiz Atam''

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza: ''Sonsuza dek izindeyiz Atam''

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza: ''Sonsuza dek izindeyiz Atam''
Güncelleme:

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'inci yıldönümü için bir mesaj yayınladı.

İşte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan 10 Kasım mesajı...

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında derin bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum.

O, bir milletin kaderini değiştiren lider; düşünceleriyle, devrimleriyle ve insanlık değerleriyle her daim yolumuzu aydınlatan bir rehberdir.

Atatürk’ün ilkeleri, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan en büyük emanettir. Bizler de o emanete sahip çıkarak, onun gösterdiği yolda; aklın, bilimin, çağdaşlığın ve adaletin ışığında yürümeye kararlıyız.

Minnetle, özlemle…

Sonsuza dek izindeyiz Atam.

text-ad
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüfek Üreticilerin Ana Üssü Beyşehir Antalya‘dan Dünya'ya Açılıyor … Tüfek Üreticilerin Ana Üssü Beyşehir Antalya‘dan Dünya'ya Açılıyor … Parfüm fabrikasındaki faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi Parfüm fabrikasındaki faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi 10 ilde 5.8 milyar liralık operasyon: 79 gözaltı 10 ilde 5.8 milyar liralık operasyon: 79 gözaltı Kasırga şehri savaş alanına çevirdi: 6 ölü, 750 yaralı Kasırga şehri savaş alanına çevirdi: 6 ölü, 750 yaralı Yangın kurbanları gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Yangın kurbanları gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Laptop'u bomba gibi patladı; neye uğradığını şaşırdı Laptop'u bomba gibi patladı; neye uğradığını şaşırdı Ispanak sanıp yedikleri ot 11 kişilik aileyi zehirledi Ispanak sanıp yedikleri ot 11 kişilik aileyi zehirledi Hastaneden kaçan polis memuru kayıplara karıştı Hastaneden kaçan polis memuru kayıplara karıştı Bahçe temizliği faciayla bitti Bahçe temizliği faciayla bitti İstanbul'un göbeğinde görülmemiş vahşet: Genç kadını alev alev yaktılar! İstanbul'un göbeğinde görülmemiş vahşet: Genç kadını alev alev yaktılar!
Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Nevşehir'de kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Türkiye'nin sonbahar manzarasıyla büyüleyen cennetine ziyaretçi akını Türkiye'nin sonbahar manzarasıyla büyüleyen cennetine ziyaretçi akını Galatasaray'a Kocaeli deplasmanında soğuk duş: Yenilmezlik serisi sona erdi! Galatasaray'a Kocaeli deplasmanında soğuk duş: Yenilmezlik serisi sona erdi! Karakola gidip ''Evime hırsız girdi'' dedi, gerçek başka çıktı Karakola gidip ''Evime hırsız girdi'' dedi, gerçek başka çıktı Düğüne 2 hafta kala korkunç son! Bıçaklanarak öldürüldü Düğüne 2 hafta kala korkunç son! Bıçaklanarak öldürüldü Direksiyon başında kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti Baraj suları çekildi, tarihi köprü gün yüzüne çıktı Baraj suları çekildi, tarihi köprü gün yüzüne çıktı Adalet Bakanı Tunç'tan ''Demirtaş'' açıklaması Adalet Bakanı Tunç'tan ''Demirtaş'' açıklaması