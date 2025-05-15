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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na Katıldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na Katıldı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Yaman Egeli Ortaokulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katılarak öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceledi. Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin takdirle karşılandığı fuarda, Başkan Mirza öğrencilerle ve öğretmenlerle yakından ilgilendi.

Fuar sonrası açıklamada bulunan Başkan Mirza, “Yaman Egeli Ortaokulumuzun ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katılarak gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki heyecanına ortak olduk. Üreten, düşünen ve araştıran bir neslin yetişmesine katkı sunan tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçenlere ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Gençlerin bilimsel çalışmalarla erken yaşta tanışmasının önemine vurgu yapan Mirza, Bandırma Belediyesi olarak eğitime ve bilime her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler büyük ilgi görürken, katılımcılar gençlerin yaratıcılığına ve bilgi birikimine hayran kaldı.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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