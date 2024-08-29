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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Sevgi Yolu, Eski Hal Binası ve Kapalı Pazaryerini ziyaret etti. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Mirza, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Sevgi Yolu'nda yürütülen genişletme ve düzenleme çalışmaları kapsamında, yaya yolları genişletiliyor, peyzaj düzenlemeleri yapılıyor ve caddeye modern bir görünüm kazandırılıyor. Başkan Mirza, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde esnafının ve vatandaşların daha konforlu bir ortama kavuşacağını belirtti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Sevgi Yolu, Eski Hal Binası ve Kapalı Pazaryerini ziyaret etti. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Mirza, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Bandırma Belediyesi, kentimizin tarihi dokusunu koruyarak modern ihtiyaçlara cevap verebilmek adına önemli projelere imza atıyor. Eski Hal Binası ve Kapalı Pazaryeri, yapılan yenileme çalışmalarıyla halkın hizmetine sunulmak üzere Halk Lokantası'na dönüştürülüyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Sevgi Yolu, Eski Hal Binası ve Kapalı Pazaryerini ziyaret etti. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Mirza, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Bandırma'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olan Eski Hal Binası, restore edilerek günümüz ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden işlev kazanıyor. Bu tarihi yapı, yenileme çalışmaları sonrasında modern bir halk lokantası olarak hizmet verecek.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Sevgi Yolu, Eski Hal Binası ve Kapalı Pazaryerini ziyaret etti. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Mirza, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Böylece, hem kentimizin tarihi yapıları korunacak hem de vatandaşlarımıza ekonomik ve sağlıklı bir yemek alternatifi sunulacak. Kapalı Pazaryerinde de proje kapsamında yenilenen alan halk lokantası olarak kullanılacak. Pazaryeri, yapılan düzenlemelerle birlikte modern bir yapıya kavuşacak ve vatandaşların uygun fiyatlarla kaliteli yemek yiyebileceği bir mekân haline gelecek.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Sevgi Yolu, Eski Hal Binası ve Kapalı Pazaryerini ziyaret etti. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Mirza, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Dursun Mirza, ziyaretlerinin ardından çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, Baklava ikramında bulundu. Bandırma’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Sevgi Yolu, Eski Hal Binası ve Kapalı Pazaryerini ziyaret etti. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Mirza, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

 



 

Etiketler bandırma belediyesi bandırma dursun mirza
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