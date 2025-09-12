Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yol çalışmalarını yerinde inceledi

  1. Anasayfa
Bandırma Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hem kent merkezinde hem de mahalle aralarında sürdürülen yol yenileme çalışmalarına dair bilgi verdi.

Başkan Mirza, özellikle otobüs duraklarının bulunduğu alanlar ile İDO önü liman sahasında başlatılan asfaltlama çalışmalarının kent trafiği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu bu bölgelerde yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte hem güvenliğin hem de ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

600 EVLER MAHALLESİ’NDE DE HUMMALI ÇALIŞMA

Belediyenin asfalt ekipleri yalnızca kent merkezinde değil, mahalle aralarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 600 Evler Mahallesi’nde yer alan Konaktur 20142. Sokak ve Güven Sokak’ta da yol hazırlık çalışmaları başlatıldı. Söz konusu sokaklarda mevcut asfalt yüzeyler, freze işlemiyle kazınarak yeni asfalt serimi için hazır hale getirildi. Freze işlemi, mevcut yol yüzeyinin kaldırılması ve yeni asfalt tabakasının daha uzun ömürlü olması açısından kritik bir aşama olarak biliniyor.

TEL ÖRGÜ BOYUNDA DÜZENLEME VE ASFALTLAMA DEVAM EDİYOR

Bandırma Belediyesi’nin çalışmalarını sürdürdüğü bir diğer bölge ise “tel örgü boyu” olarak bilinen alan oldu. Bu bölgede hem çevre düzenleme hem de yol yenileme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Belediye ekipleri, altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra asfalt kalitesini artırarak bölgedeki ulaşım güvenliğini daha üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

BAŞKAN MİRZA: "BANDIRMA'NIN HER KÖŞESİNDE EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bandırma’nın dört bir yanında asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kentin her noktasına eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ediyor, hem merkezde hem de mahallelerimizde ihtiyaç duyulan her bölgede sahadayız. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşım güvenliğini sağlayacak her adımı titizlikle atıyoruz.”

Başkan Mirza ayrıca, bu tür altyapı çalışmalarının belirli bir plan ve program dahilinde yürütüldüğünü, önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde benzer çalışmaların hayata geçirileceğini ifade etti.

VATANDAŞLARDAN ÇALIŞMALARA DESTEK

Bandırma’da yürütülen yol yenileme ve asfaltlama çalışmaları, bölge sakinlerinden de olumlu geri dönüşler alıyor.

