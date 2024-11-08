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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan 10 Kasım mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan 10 Kasım mesajı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bandırma Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk ulusal onurumuzun, milli bilincimizin, din, vicdan ve düşünce özgürlüğümüzün adıdır. Atatürk eşitliğin, demokrasinin, aydınlık yarınların adıdır.

Devrimleriyle devlet adamlarına örnek, ezilmiş ve haksızlıklara uğramış milletlere cesaret, umutsuzluğa kapılmışlara güneş gibidir Atatürk.

Kimsenin kuşkusu olmasın ki; O'nun açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğiz.

Cumhuriyet’in evlatlarına bıraktığı büyük mirasın sahipleri olarak 10 Kasım gününde, O’nu kaybetmenin hüznünü yaşarken bir kez daha O'na ve emanetine olan güvenimizi tazeliyor ve bu güveni hiç aklımızdan çıkarmadan ülkemiz için canla başla çalışıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğini kabul etmiş manevi mirasçıları olarak bizler, ülkemizi bugün içinde bulunduğu durumdan hızla çıkararak, Atatürk'ün gösterdiği yolda devam etmesi için doğruluktan, adaletten, demokrasiden ve eşitlikten vazgeçmeden yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerini inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler, Hint'ten, Mısır'dan döner dolaşır gene gelir, verimli neticeleri kalpleri doldurur” diyen Ata’mıza kendisini unutmadığımızı ve ektiği tohumların her şeye rağmen her sabah yeniden yeşerdiğini, minicik ve gencecik kalplerin Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk sevgisi ile çarptığını söylemek en büyük mutluluğumuzdur.

Farklılıklarımızla bir arada yaşayışımızın güvencesi olan Cumhuriyetimizi kuran, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum."

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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