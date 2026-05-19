Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı: 

 19 Mayıs; bağımsızlık meşalesinin Bandırma Vapuru’yla Samsun’a taşındığı, ulusumuzun özgürlük ve kurtuluş yolunda ilk adımı attığı tarihi bir dönüm noktasıdır.  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan bu büyük mücadele; vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin destanıdır.  

Atatürk’ün doğum günü olarak kabul ettiği 19 Mayıs, aynı zamanda laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan yolun başlangıcıdır. Büyük Önderimiz bu anlamlı günü, en büyük güvencesi olan Türk gençliğine armağan etmiştir.  

Sevgili Gençler,  

Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini koruyacak, daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Atatürk’ün sizlere duyduğu güven; çalışkanlığınıza, cesaretinize ve aydınlık düşüncelerinize olan inancının en güçlü göstergesidir.

Bugün bizlere düşen görev; bağımsızlığımıza, Cumhuriyetimize ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak bu emaneti gelecek kuşaklara taşımaktır.  

Bu duygu ve düşüncelerle başta Bandırmalı hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. Yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

