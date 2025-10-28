Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mirza mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılını, büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimiz; özgürlüğün, eşitliğin, çağdaşlığın ve ilerlemenin simgesidir.

Cumhuriyet; kadının toplumdaki yerini güçlendiren, eğitimi özgürleştiren, halkın iradesini egemen kılan bir devrimdir.

Bizler, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesine yürekten inanıyor, Atatürk’ün emanetine sonsuza dek sahip çıkıyoruz.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Tam bağımsız Türkiye idealine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız.

Tüm Bandırmalı hemşehrilerimin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

