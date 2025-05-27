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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan Ankara ziyareti

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan Ankara ziyareti
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'daydı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Mirza, CHP Balıkesir İl Başkanı Sayın Erden Köybaşı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ensar Aytekin ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Bandırma'nın kültürel ve sportif etkinlikleri hakkında bilgi veren Mirza, yaklaşan festivalin davetiyesini takdim etti. Ayrıca, Bandırmaspor'un Sakarya’da oynayacağı final maçı için de davette bulundu ve Bandırmaspor forması hediye etti.

Ankara temasları kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Zeydan Karalar ile de görüşen Başkan Mirza, yerel yönetimlerin iş birliği ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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