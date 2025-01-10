Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan ''Gazeteciler Günü'' mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Başkan Mirza mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bir ülkenin özgürlük ve demokrasi anlayışını o ülkedeki basının ne derece bağımsız ve tarafsız olduğuna bakarak anlarsınız. Bizim ülkemizde gazeteciler; işten atılır, hapse girer, öldürülür, baskı görür. Çalışanlarda parasını alamaz. Eleştirenler sevilmez onlara mobbing uygulanır. Bazıları da yandaş olur haketmeyenlere övgü düzer, gerçek dışı kurgu haberlerle ağa babalarına hizmet eder onlar zaten gazeteci değildir. Bazıları otokontrol uygular görmezden gelir olumsuzlukları ve yapılmayanları yazamaz. Bu koşullarda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Katledilen gazetecileri, ebediyete intikal eden abilerimizi rahmetle anıyorum. Basının, gazetecilerin özgür ve bağımsız olduğu, işsiz kalmadığı bir Türkiye diliyorum."