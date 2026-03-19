Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ramazan Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

Sevgili Bandırmalılar,

Ramazan Bayramı’nızı yürekten kutluyorum.

Bayramlar; ailelerin bir araya geldiği, dostluğun, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerdir. Bu güzel duyguların yalnızca bayramlarda değil, yaşamımızın her anında sürmesi en büyük dileğimdir.

Bugün hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan şiddetin, adaletsizliğin, savaşların ve zulümlerin sona ermesini; barışın, huzurun ve güvenin hâkim olduğu bir gelecek diliyorum. Kardeşlik, dayanışma ve birlik içinde daha güzel yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Ülkemiz zaman zaman zorlu süreçlerden geçse de biliyorum ki bu büyük millet, dirliği ve beraberliğiyle her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başaracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Bandırmalı hemşehrilerim olmak üzere Türk İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.

Saygılarımla.