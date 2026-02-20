Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan Ramazan'da birlik ve beraberlik vurgusu

  1. Anasayfa
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı ve kültürel etkinliklerde hemşehrileriyle bir araya geldi. Belediye tarafından kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşurken, Ramazan ayının manevi atmosferi dayanışma ve paylaşma duygularıyla pekişti.

Başkan Mirza, iftar programında yaptığı açıklamada Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini Bandırmalılarla birlikte yaşadıklarını belirtti. İftar sofrasının kurulmasına katkı sunan hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Mirza “Birlikte nice bereketli iftarlara. Allah kabul etsin” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Mirza, dayanışma kültürünün Ramazan ayında daha da güçlendiğini vurguladı.

MANEVİ İKLİMDE ANLAMLI BULUŞMA

Ramazan etkinlikleri kapsamında yalnızca iftar programı değil, kültürel ve manevi içerikli organizasyonlar da gerçekleştirildi. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim söyleşisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleşen programda, Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayındaki yeri ve önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, söyleşi boyunca hem bilgi edinme hem de manevi atmosferi birlikte soluma fırsatı buldu.

Söyleşinin ardından düzenlenen “Bir Nefes Ramazan” konseri ise geceye ayrı bir anlam kattı. Tasavvuf musikisi ve ilahilerle süslenen programda, dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan konser, vatandaşlardan tam not aldı.

“RAMAZAN’IN RUHUNU HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

Başkan Mirza, etkinlikler sonrası yaptığı değerlendirmede Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren en özel zaman dilimlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmanın ve aynı manevi atmosferi paylaşmanın önemine değinen Mirza, Bandırma’da Ramazan’ın coşkusunu birlikte yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Ramazan etkinliklerinde de vatandaşlarla yeniden bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade eden Mirza, katılım sağlayan tüm hemşehrilere ve organizasyonda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca sürecek olan iftar programları, kültürel etkinlikler ve konserlerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceği bildirildi. Ramazan’ın manevi ikliminde gerçekleştirilen bu buluşmaların, kentte dayanışma ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirmesi bekleniyor.

