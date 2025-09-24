  1. Anasayfa
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan tarıma güçlü destek
Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 80 firma ve 150 markanın katılımıyla kapılarını açtı.

Bandırma’da ilk kez düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, bölgenin tarımsal üretim gücüne katkı sunmak ve çiftçileri en yeni teknolojilerle buluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Traktörlerden tarım makinelerine, yem ve tohumdan gübreye kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuar, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarın açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğin kent tarımı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu belirten Mirza, “Tarımın, hayvancılığın ve mandıracılığın hem zevkini hem de zorluklarını yaşamış bir insanım. Bu yüzden çiftçilerimizin alın terini, emeğini ve beklentilerini yakından biliyorum,” dedi.

Başkan Mirza, fuara katkı sağlayan tüm kurumlara, firmalara ve çiftçilere teşekkür ederek, bu yıl ilki düzenlenen fuarın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek gelenekselleşeceğine inandığını belirtti.

 

