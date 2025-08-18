  1. Anasayfa
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan temizlik seferberliği

Güncelleme:

Bandırma Belediyesi, halk sağlığını önceleyen temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte oluşabilecek kötü koku ve hijyen sorunlarının önüne geçmek için şehir genelinde kapsamlı bir temizlik programı yürütüyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kent genelindeki temizlik faaliyetlerine ilişkin şu sözlere yer verdi:

“Çöp konteynerlerimizin yıkanması ve temizlenmesi aralıksız devam ediyor. Kaşif Acar Caddesi, Fatih Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Hükümet Caddesi ve diğer cadde ve sokaklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

HALK SAĞLIĞI İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

Yürütülen temizlik çalışmaları, sadece estetik bir şehir görünümüne katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte çöp konteynerlerinde oluşabilecek bakteri ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla konteynerler özel yıkama araçlarıyla temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.

Bandırma Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Temizlik faaliyetleri sırasında çevreye zarar verilmemesi için çevre dostu temizlik ürünleri kullanılıyor.

TÜM MAHALLELERDE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYGULANIYOR

Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen konteyner yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları, belirlenen plan dahilinde tüm mahalleleri kapsayacak şekilde dönüşümlü olarak uygulanıyor. Böylece her bölge belirli periyotlarla temizleniyor ve hijyen standartları korunuyor.

