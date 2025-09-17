Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan ulaşım hamlesi

  1. Anasayfa
Bandırma Belediyesi, şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir projeyi daha tamamladı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin, otobüs duraklarının bulunduğu alanın ve İDO önündeki liman sahasının yenilendiğini duyurdu.

Yenileme çalışmaları kapsamında yol yüzeyleri modernize edilirken, otobüs durakları daha konforlu ve güvenli hale getirildi. İDO iskelesi çevresindeki liman sahası ise hem yayaların hem de araçların daha rahat hareket edebileceği şekilde düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Başkan Dursun Mirza, “Mehmet Akif Ersoy Caddesi, otobüs duraklarının alanı ve İDO önü liman sahası yenilendi. Bandırmamıza hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

Bandırma halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak bu çalışmaların, şehir estetiğine de katkı sağladığı gözlemleniyor. Belediye, benzer düzenlemelerin kentin diğer bölgelerinde de süreceğini belirtti.

 

