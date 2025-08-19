Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan ulaşımda kalıcı dokunuş

Bandırma Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kentin en yoğun arterlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşturuldu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Bugün de yol çizgilerinin çekilmesiyle birlikte caddeyi hem görsel açıdan hem de trafik güvenliği açısından daha düzenli hale getirdik. Bandırma’mızın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan bu bölge artık çok daha çağdaş bir yapıya kavuştu.”

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR İÇİN DAHA GÜVENLİ ULAŞIM

Yürütülen çalışmalar kapsamında sadece asfalt serimi değil, aynı zamanda yol çizgileri ve trafik düzenleme işaretlemeleri de titizlikle yapıldı. Bu sayede sürücülerin daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi, yayaların ise caddeyi daha güvenli bir biçimde kullanması hedeflendi.

Yol çizgileri, modern trafik yönetmeliklerine uygun biçimde uygulanarak şeritlerin belirginliği artırıldı, gece görüşü desteklendi ve trafik akışının düzenlenmesi sağlandı.