Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan yeni yıl mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Yeni Yılın; sağlık, mutluluk, refah ve barış dolu günler getirmesini diliyor, siz değerli hemşehrilerime en içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mirza'nın yeni yıl mesajı şöyle:

"Değerli Bandırmalı Hemşehrilerim,

2024 yılında sizlerin güveni ve desteğiyle Bandırma Belediye Başkanlığı görevime yeniden seçilerek, bu güzel kente ve siz değerli hemşehrilerime hizmet etmeye devam etmenin gururunu yaşadım. Her adımımızda Bandırmamızı daha ileriye taşımak için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.

2025 yılı, hepimiz için yeni başlangıçların, güçlü umutların ve güzel günlerin habercisi olsun. Barış, kardeşlik ve dayanışma ile taçlansın. Her geçen gün daha da büyüyen Bandırma ailemizle, daha mutlu, daha huzurlu ve daha başarılı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize inancım tamdır.

Yeni Yılın; sağlık, mutluluk, refah ve barış dolu günler getirmesini diliyor, siz değerli hemşehrilerime en içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum."