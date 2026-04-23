  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Güncelleme:

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İşte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bayramlarımızı bayram gibi coşkuyla kutluyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü kutlu olsun.

 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı; ulusal egemenliğin halkın iradesine emanet edildiği gündür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı bu Meclis’le yönetmiş, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizi bu çatı altında kararlılıkla yürütmüştür.

 Atatürk, Cumhuriyetimizi kurarken yalnızca padişahlığı ve tek adamlığı sona erdirmemiş, egemenliği de “kayıtsız şartsız milletindir” diyerek halkımıza teslim etmiştir. Bu anlamlı günü de çocuklara armağan ederek, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayrama imza atmıştır.

 Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

 Ulusal egemenliğin en güçlü şekilde temsil edildiği yönetim biçiminin parlamenter sistem olduğuna inancımı yineliyor; tüm çocuklarımıza barış içinde, adil, özgür ve eşit bir Türkiye diliyorum.

Yaşasın Atatürk ilke ve devrimleri!
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!
Yaşasın demokrasi!

 

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasa dışı bahiste yeni dönem: Sadece oynatana da, oynayana da hapis cezası geliyor! Yasa dışı bahiste yeni dönem: Sadece oynatana da, oynayana da hapis cezası geliyor! AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia CHP'li bir Belediye Başkanı daha görevden uzaklaştırıldı! CHP'li bir Belediye Başkanı daha görevden uzaklaştırıldı! Galatasaray kendi evinde yıkıldı, Gençlerbirliği yarı finalde! Galatasaray kendi evinde yıkıldı, Gençlerbirliği yarı finalde! TBMM’den tarihi karar: Doğum izni uzatıldı, sosyal medyaya yaş barajı geldi! TBMM’den tarihi karar: Doğum izni uzatıldı, sosyal medyaya yaş barajı geldi! Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu