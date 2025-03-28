Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın ramazan bayramı mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın Ramazan Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın Ramazan Bayramı tebriği:

Bayramlar; dargınlıkların sona erdiği, ailelerin bir araya geldiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayat bulduğu özel günlerdir. Toplumumuzun bu güzel hasletlerinin ilelebet sürmesi en büyük dileğimdir.

Son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan şiddet ve adaletsizliklerin sona ermesini; barış, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir gelecek diliyorum.

Savaşların, zulümlerin son bulduğu; güven ve huzur ortamının yeniden sağlandığı bir dünya umuduyla…

Zor zamanlardan geçiyoruz. Ancak biliyorum ki bu güzel ülke, bu büyük millet, birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli Bandırmalı hemşehrilerimiz olmak üzere, Türk İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.