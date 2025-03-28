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Bandırma Belediye Başkanı Mirza, 16 yaşındaki ödüllü bilardocu Ant İşen’i ağırladı

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, 16 yaşındaki ödüllü bilardocu Ant İşen’i ağırladı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. Etabı’nda U21 kategorisinde Türkiye 3.sü olan 16 yaşındaki Ant İşen’i makamında ağırladı. Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi olan genç sporcu, büyük bir başarıya imza atarak, Bandırma’ya gurur yaşattı.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi ve Bandırma’nın gururu olan Ant İşen, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. Etabı’nda gösterdiği üstün performansla U21 kategorisinde Türkiye 3.sü olmayı başardı. Genç yaşına rağmen sporda sergilediği azim, yetenek ve hırsı ile göz dolduran Ant İşen, bu büyük başarısı ile sadece kendi potansiyelini değil, Bandırma'nın ismini de tüm Türkiye’ye duyurmuş oldu.

Başkan Dursun Mirza, genç sporcu Ant İşen’in başarısını şu sözlerle kutladı: “Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi, 16 yaşındaki Ant İşen’in, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. Etabı’nda U21 kategorisinde Türkiye 3.sü olması bizleri gururlandırdı. Genç yaşına rağmen azmi ve yeteneğiyle Bandırmamızın adını başarıyla duyuran evladımızı yürekten tebrik ediyor, nice ulusal ve uluslararası başarılara imza atmasını diliyorum.”

Başkan Mirza, Ant İşen'in yalnızca bireysel bir başarıya imza atmadığını, aynı zamanda Bandırma'nın genç sporcu potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdiğini vurguladı. Mirza, gençlerin sporla büyümesinin çok önemli olduğunu ve bu tür başarıların, Bandırma'nın spor kültürünü daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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