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Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Aksakal Mahallesi'nde aşure hayrına katıldı

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Aksakal Mahallesi'nde aşure hayrına katıldı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Aksakal Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel aşure hayrında vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olan aşurenin birlik ve beraberliğe katkı sunmasını dileyen Başkan Mirza, katılım gösteren hemşehrilerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aşure ikramının ardından Başkan Mirza, Meclis Üyesi Bilgen Süngü ile birlikte belediye olarak yapılması planlanan projelerin uygulanacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Yerinde yapılan bu değerlendirmelerin, halkın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

Başkan Mirza, “Birlik ve beraberlik içinde Bandırmamız için çalışmaya devam edeceğiz. Aksakal Mahallemizde hem hemşehrilerimizle bir araya gelmek hem de yapılacak projeler için sahada inceleme yapmak bizler için çok değerli,” dedi.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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