Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Ayyıldız Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ayyıldız Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Başkan Mirza, katılım gösteren herkese teşekkür ederek, “Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Bu güzel akşama vesile olan Muhtarımız Ali Derman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Aksakal ve Başkan Mirza, vatandaşların taleplerini dinleyerek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaştı.