Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Bandırma'nın genç şampiyonlarıyla gurur duyuyoruz!''

Bandırma, sporda elde ettiği başarılarla adını Türkiye ve dünya arenasında duyurmaya devam ediyor. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yaptığı açıklamada, Bandırmalı genç sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarını kutladı ve belediye olarak sporun her branşına verdikleri desteği yineledi.

Modern pentatlonda Türkiye’yi temsil eden başarılı sporcu Seyit Ahmet Kül ve antrenörü Mehmet Yıldırım, Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından belediyede ağırlandı. 5 farklı disiplinde yarışan Kül;

Alanya’da Türkiye Şampiyonu,

Mısır’da Dünya 2.’si,

Litvanya’da Avrupa 3.’sü olarak Bandırma’nın ve Türkiye’nin gururu oldu.

Başkan Mirza, 5 Kasım’da Alanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde genç sporcuya başarılar diledi.

Öte yandan, Mini Futbol 3. Sezonu Doğu Grubu ve Süper Final Şampiyonu olan Paşam FK da belediyeyi ziyaret etti. Kulüp başkanı Alihan Kurt, yönetim kurulu üyeleri Enes Furkan Yılmaz, Efran Yılmaz, Kamil Dur ve genç futbolcu Eyüp Şengül, Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Başkan Mirza’nın desteğini aldı.

Ayrıca, Bandırma Jets Korumalı Futbol Takımı da Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Flag Futbol Turnuvası’nda 3.’lük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Takım yöneticisi Orhan Sezginoğlu, başantrenör Taner Kocabey, kaptanlar Burçin Kutlusan ve Berke Biçer performanslarıyla takdir topladı.

Başkan Mirza, “Bandırmalı gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyor, her branşta daha nice şampiyonluklar yaşamalarını diliyoruz. Sporun ve sporcunun daima yanındayız,” diyerek sporculara olan desteğini yineledi.

