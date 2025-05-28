Bandırma Belediye Başkanı Mirza Bandırmaspor'a moral ve destek programına katıldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kentte düzenlenen Bandırmaspor’a moral ve destek programına geniş katılımla gerçekleşen anlamlı bir organizasyonda yer aldı. Bandırmaspor’un Süper Lig yolculuğuna destek olmak amacıyla gerçekleştirilen programda, kentin tüm paydaşları bir araya geldi.

Programa Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı’nın yanı sıra; Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru ve Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel de katıldı.

Geceye ayrıca Bandırmaspor Onursal Başkanı Onur Göçmez, Kulüp Başkanı Serdar Kuter, Beşiktaş Spor Kulübü önceki Başkanı Hüseyin Yücel, Bandırma Belediyesi meclis üyeleri, Bandırmaspor yönetimi ve çok sayıda iş insanı da destek verdi.

Başkan Mirza, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kentimizin ortak değeri Bandırmaspor’umuz için düzenlenen bu anlamlı gecede, hep birlikte takımımıza olan inancımızı ve desteğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Bu güçlü birliktelik, Bandırmaspor’umuzu Süper Lig hedefine taşıyacak en önemli güçtür. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, takımımıza yürekten başarılar diliyorum.”