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Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Birlikte başardık, birlikte yürüyoruz!''

Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Birlikte başardık, birlikte yürüyoruz!''
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, göreve gelişinden bugüne yaptıklarını ve gelecek projelerini kamuoyuyla paylaştı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde, 10 Nisan 2025 Perşembe akşamı Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla Bandırma halkıyla bir araya geldi. “Hesap Veren Bir Yönetim” ilkesini benimseyen Mirza, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeleri ve önümüzdeki döneme dair hedeflerini vatandaşlarla paylaştı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bandırma için gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Mirza, aynı zamanda bugüne kadar kendilerine güvenen ve destek veren tüm Bandırmalılara da minnettar olduklarını dile getirdi. “Birlikte başardık, birlikte yürümeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasına vurgu yapan Mirza, dayanışma ve ortak aklın önemine dikkat çekti.

GERİDE BIRAKTIĞIMIZ DÖNEMDE NELER YAPTIK?

Başkan Dursun Mirza, görev süresi boyunca gerçekleştirilen projeleri şu başlıklar altında sıraladı:

ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARI: Bandırma’nın mahallelerinde tamamlanan yol, kaldırım ve kanalizasyon çalışmalarıyla birlikte şehir altyapısında büyük bir dönüşüm sağlandı. Yeni park ve yeşil alan düzenlemeleriyle kent estetiği güçlendirildi.

KÜLTÜR VE SANAT: Bandırma’nın kültürel yaşamı zenginleşti. Barış Manço Kültür Merkezi başta olmak üzere birçok noktada tiyatro, konser ve sergiler düzenlendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PLANLAMA: Deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri başlatıldı. Yeni imar planları ile şehirleşme daha düzenli ve planlı hale getirildi.

GELECEK İÇİN HEDEFLERİMİZ HAZIR

Toplantıda geleceğe dair yol haritasını da açıklayan Başkan Mirza, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri de paylaştı.

“BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Dursun Mirza konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Bugün burada sadece bir sunum yapmadık, sizlerle birlikte şehrimizin geleceğini konuştuk. Bandırmamız için hep birlikte emek verdik, birlikte büyüdük. Önümüzdeki süreçte de sizlerin desteğiyle Bandırma’yı daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte başardık, birlikte yürümeye devam edeceğiz.”

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Bandırmalılar, Başkan Mirza’ya doğrudan sorular yönelterek belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı, taleplerini iletti.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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