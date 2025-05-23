  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Çevreyi koruyarak birlikte büyüyecek, birlikte gelişeceğiz''

Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Çevreyi koruyarak birlikte büyüyecek, birlikte gelişeceğiz''

Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Çevreyi koruyarak birlikte büyüyecek, birlikte gelişeceğiz''
Güncelleme:

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Marmara OSB’de Gerçekleştirilen Toplantıda Ekonomik Kalkınma ve Çevre Duyarlılığı Mesajı Verdi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Marmara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyetiyle birlikte önemli bir toplantıya katıldı. Görüşmelerde, Bandırma’nın sanayi potansiyelinin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde nasıl geliştirilebileceği değerlendirildi.

Toplantıda, çevreye duyarlı sanayileşme modeli ve yerel kalkınma vizyonu çerçevesinde projeler ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Başkan Mirza, Bandırma’nın ekonomik gelişimi için kamu, özel sektör ve yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Çevreyi koruyarak birlikte büyüyecek, birlikte gelişeceğiz” mesajını verdi.

Sanayi yatırımlarının çevresel hassasiyetlerle uyumlu bir şekilde şekillenmesi gerektiğini belirten Mirza, kentin geleceği için ortak akıl ve sürdürülebilir çözümlerin öncelikli olduğunu vurguladı.

text-ad
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den Erdoğan'ın adaylık çıkışı sonrası sürpriz açıklama AK Parti'den Erdoğan'ın adaylık çıkışı sonrası sürpriz açıklama İstanbul'da 19 yaşındaki genç kız ölü olarak bulunmuştu... Şüpheli sevgili suç makinesi çıktı! İstanbul'da 19 yaşındaki genç kız ölü olarak bulunmuştu... Şüpheli sevgili suç makinesi çıktı! Atatürk portresiyle yapılan sosyal deneyde vatandaşların tepkisi büyük alkış aldı Atatürk portresiyle yapılan sosyal deneyde vatandaşların tepkisi büyük alkış aldı İstanbul'da dahil 36 ilde büyük operasyon: Görevdeki onlarca asker gözaltında! İstanbul'da dahil 36 ilde büyük operasyon: Görevdeki onlarca asker gözaltında! Türkiye'nin tatil cennetinde sahilde korkunç ölüm Türkiye'nin tatil cennetinde sahilde korkunç ölüm Yargıtay'dan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri için herşeyi değiştirecek karar! Yargıtay'dan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri için herşeyi değiştirecek karar! Eski bakanın oğlu hayatını kaybetti Eski bakanın oğlu hayatını kaybetti ORC'den 44 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu ORC'den 44 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci kursağında kaldı Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci kursağında kaldı Ağabey ve kardeşin miras anlaşmazlığında akılalmaz olay! Ağabey ve kardeşin miras anlaşmazlığında akılalmaz olay!
Üç muhtemel adaylı son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı... Üç muhtemel adaylı son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı... Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor! Hafta sonunun tadını çıkarın... Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor! Hafta sonunun tadını çıkarın... 4 kez müebbet cezası bozulan ''Sur bombacısı'' teröristten Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür! 4 kez müebbet cezası bozulan ''Sur bombacısı'' teröristten Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür! Süper Lig maçı için şike iddiasıyla savcılığa suç duyurusu! Süper Lig maçı için şike iddiasıyla savcılığa suç duyurusu! ''İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası sonrası hastaneden açıklama ''İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası sonrası hastaneden açıklama SGK harekete geçti: Bunu yapan herkesin maaşı iptal edilip, ödemeler faiziyle geri alınacak! SGK harekete geçti: Bunu yapan herkesin maaşı iptal edilip, ödemeler faiziyle geri alınacak! Eski Yeşilçam oyuncusu evinde bir kız öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü Eski Yeşilçam oyuncusu evinde bir kız öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü Adile Naşit'in ardından Kemal Sunal'ı da canlandıracak oyuncu belli oldu Adile Naşit'in ardından Kemal Sunal'ı da canlandıracak oyuncu belli oldu Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karar verildi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karar verildi Altında lüks araç, elinde beyzbol sopası... Trafik teröristi kamerada! Altında lüks araç, elinde beyzbol sopası... Trafik teröristi kamerada!