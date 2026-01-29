Bandırma Belediye Başkanı Mirza Çocuk Atölyeleri'nde miniklerle buluştu

Bandırma Belediyesi tarafından yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen Çocuk Atölyeleri, kentte büyük ilgi görmeye devam ediyor. Çocukların hem eğlenmesini hem de üretmenin mutluluğunu yaşamasını amaçlayan atölyeler, ailelerden de tam not alıyor. Bu kapsamda düzenlenen Seramik Atölyesi’ni Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, oğlu Umut Çınar ile birlikte ziyaret etti.

Atölye alanında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mirza, miniklerin seramik çalışmaları yaparken yaşadıkları heyecana ve mutluluğa ortak oldu. Çocukların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda hayal güçlerini de ortaya koydukları atölyelerde, renkli ve keyifli anlar yaşandı. Başkan Mirza, çocukların üretim sürecine duydukları ilginin ve ortaya koydukları eserlerin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Mirza, çocukların tatil dönemlerini verimli, eğitici ve sosyal etkinliklerle geçirmesinin önemine dikkat çekti. Mirza, “Çocuklarımızın atölyelerle buluşurken keyifli vakit geçirdiklerini ve üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını görmek bizler için çok kıymetli. Günlerdir süren atölyelerimiz boyunca ebeveynlerimizin bana özelden ilettiği, evlatlarının ne kadar mutlu olduklarını anlatan mesajlar ise en değerli geri dönüşlerimiz oluyor” dedi.

Çocuk Atölyeleri, yalnızca çocukların değil, ailelerin de takdirini kazanmış durumda. Seramikten resme, el sanatlarından farklı yaratıcı çalışmalara kadar birçok alanda düzenlenen etkinlikler, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor.

Bandırma Belediyesi’nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel projelere büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Mirza, “Sizlerin ve çocuklarımızın mutluluğu, Bandırma için attığımız her adımda en büyük motivasyon kaynağımızdır” sözleriyle belediyenin hizmet anlayışını özetledi.

Kent genelinde yoğun katılımla gerçekleştirilen Çocuk Atölyeleri’nin önümüzdeki dönemlerde de farklı etkinliklerle devam edeceği belirtilirken, Bandırma Belediyesi’nin özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projelerle kentin sosyal yaşamını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar için düzenlenen bu tür etkinlikler, Bandırma’da sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.