  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma Belediye Başkanı Mirza Çocuk Atölyeleri'nde miniklerle buluştu

Bandırma Belediye Başkanı Mirza Çocuk Atölyeleri'nde miniklerle buluştu

Bandırma Belediye Başkanı Mirza Çocuk Atölyeleri'nde miniklerle buluştu
Güncelleme:

Bandırma Belediyesi tarafından yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen Çocuk Atölyeleri, kentte büyük ilgi görmeye devam ediyor. Çocukların hem eğlenmesini hem de üretmenin mutluluğunu yaşamasını amaçlayan atölyeler, ailelerden de tam not alıyor. Bu kapsamda düzenlenen Seramik Atölyesi’ni Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, oğlu Umut Çınar ile birlikte ziyaret etti.

Atölye alanında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mirza, miniklerin seramik çalışmaları yaparken yaşadıkları heyecana ve mutluluğa ortak oldu. Çocukların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda hayal güçlerini de ortaya koydukları atölyelerde, renkli ve keyifli anlar yaşandı. Başkan Mirza, çocukların üretim sürecine duydukları ilginin ve ortaya koydukları eserlerin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Mirza, çocukların tatil dönemlerini verimli, eğitici ve sosyal etkinliklerle geçirmesinin önemine dikkat çekti. Mirza, “Çocuklarımızın atölyelerle buluşurken keyifli vakit geçirdiklerini ve üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını görmek bizler için çok kıymetli. Günlerdir süren atölyelerimiz boyunca ebeveynlerimizin bana özelden ilettiği, evlatlarının ne kadar mutlu olduklarını anlatan mesajlar ise en değerli geri dönüşlerimiz oluyor” dedi.

Çocuk Atölyeleri, yalnızca çocukların değil, ailelerin de takdirini kazanmış durumda. Seramikten resme, el sanatlarından farklı yaratıcı çalışmalara kadar birçok alanda düzenlenen etkinlikler, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor.

Bandırma Belediyesi’nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel projelere büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Mirza, “Sizlerin ve çocuklarımızın mutluluğu, Bandırma için attığımız her adımda en büyük motivasyon kaynağımızdır” sözleriyle belediyenin hizmet anlayışını özetledi.

Kent genelinde yoğun katılımla gerçekleştirilen Çocuk Atölyeleri’nin önümüzdeki dönemlerde de farklı etkinliklerle devam edeceği belirtilirken, Bandırma Belediyesi’nin özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projelerle kentin sosyal yaşamını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar için düzenlenen bu tür etkinlikler, Bandırma’da sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''
İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''
Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...
Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu...
Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!
Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!
Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı
Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı
Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu!
Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu!
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Vurduğu kişinin başında bekledi!
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Vurduğu kişinin başında bekledi!
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kazancının kaynağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kazancının kaynağını açıkladı Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Milyonlarca liralık vurgunu tapu memurunun dikkati engelledi Milyonlarca liralık vurgunu tapu memurunun dikkati engelledi Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! DEM Parti'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken Bahçeli açıklaması DEM Parti'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken Bahçeli açıklaması İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Vurduğu kişinin başında bekledi! İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Vurduğu kişinin başında bekledi! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Türkiye'de nesli 300 yıl önce tükenmişti; sayıları 130'a ulaştı! Türkiye'de nesli 300 yıl önce tükenmişti; sayıları 130'a ulaştı! Defne Samyeli'nden aile boyu ihbar! Skandal iddiasını ''bu bir ihbardır'' diyerek duyurdu! Defne Samyeli'nden aile boyu ihbar! Skandal iddiasını ''bu bir ihbardır'' diyerek duyurdu!
Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu... Bir zamanların efsane güzeliydi... Helallik isteyip yardım talebinde bulundu... Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu! Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş! İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?'' İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?'' Uykularımızı kaçıracak uyarı: ''Asıl risk denizde değil karada, 7'den büyük deprem bekliyoruz'' Uykularımızı kaçıracak uyarı: ''Asıl risk denizde değil karada, 7'den büyük deprem bekliyoruz'' Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! TCMB, TÜİK'ten önce açıkladı: Ocak enflasyonu neden yüksek gelecek? TCMB, TÜİK'ten önce açıkladı: Ocak enflasyonu neden yüksek gelecek? Bahar havası İstanbul'u terk ediyor, kar yağışı geri dönüyor! Bahar havası İstanbul'u terk ediyor, kar yağışı geri dönüyor! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru, altın ve gümüş için kritik uyarı! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den Dolar kuru, altın ve gümüş için kritik uyarı!