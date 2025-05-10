Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Erasmus öğrencilerini ağırladı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erasmus Imaginarium Projesi kapsamında kente gelen öğrencileri Bandırma Belediyesi’nde ağırladı. Gerçekleşen buluşmada, konuklara Bandırma’nın ve Türkiye’nin kültürel, sosyal ve tarihi yapısı tanıtıldı. Etkinlikte, özellikle Cumhuriyetimizin temelini oluşturan demokrasi, hak ve hukuk gibi evrensel değerler üzerine anlamlı sohbetler gerçekleştirildi.

Başkan Mirza, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı değerlere vurgu yaparak, gençlere Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşları olduğunu ifade etti. Kültürler arası diyaloğun gelişmesini amaçlayan bu buluşma sayesinde, farklı ülkelerden gelen gençler Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Bu değerli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mirza, özellikle Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu öğretmenleri Sayın Arzu Körpeoğlu ve Sayın Emrah Körpeoğlu’na, ayrıca rehberlikleri ve katkıları için Sayın Cem Aslan’a özel olarak teşekkürlerini iletti.