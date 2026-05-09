  Bandırma Belediye Başkanı Mirza hayata geçirdiği projeleri ve hedeflerini paylaştı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen büyük buluşmada hemşehrileriyle bir araya geldi. Toplantıda, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen projeler ile önümüzdeki dönemde planlanan hedefler detaylı şekilde paylaşıldı.

Başkan Mirza yaptığı konuşmada, belediye olarak şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı. “Göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirdiğimiz projeleri ve gelecek dönem hedeflerimizi sizlerle paylaşmak için bu akşam bir aradayız. Sizlerin sorularını cevaplamak, taleplerinizi doğrudan dinlemek bizim için çok önemli” dedi.

Toplantı sırasında vatandaşlar, altyapıdan sosyal hizmetlere, kültür-sanat etkinliklerinden kentsel dönüşüme kadar merak ettikleri konuları Başkan Mirza’ya sorma fırsatı buldu. Sorulara açıklıkla yanıt veren Mirza, belediyenin tamamlanan projelerinin yanı sıra devam eden ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. Katılımcılar, Başkan’ın açıklamalarını dikkatle dinledi ve bazı konularda önerilerde bulundu.

Etkinlikte, belediye ekiplerinin çalışmalarına da dikkat çekildi. Başkan Mirza, “Bandırmamız için gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bize güvenen ve desteğini esirgemeyen siz değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim. Sizlerin güveni ve desteği bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

 Katılımcılar, belediye hizmetleri ve projeleri hakkında doğrudan bilgi almanın yanı sıra fikirlerini ve önerilerini paylaşma imkânı buldu. Başkan Mirza, toplantının sonunda katılımcılara bir kez daha teşekkür ederek, “Hep birlikte Bandırma’yı daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

