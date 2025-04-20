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Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Hürriyet Parkı'nda gençlerle buluştu

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Hürriyet Parkı'nda gençlerle buluştu
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent yaşamının kalbinde yer alan Hürriyet Parkı’nda çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Yoğun belediye çalışmaları arasında vatandaşlarla birebir vakit geçirmeye özen gösteren Başkan Mirza, özellikle gençlerle kurduğu sıcak diyaloglarla dikkat çekti.

Başkan Mirza, çocukların oyunlarına eşlik etti, gençlerle sohbet ederek onların fikirlerini ve taleplerini dinledi. Çevredeki vatandaşlarla da selamlaşan ve görüş alışverişinde bulunan Mirza, özellikle kentte yaşayan gençlerin sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için projeler geliştirdiklerini vurguladı.

Başkan Mirza, etkinlik sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hürriyet Parkı’nda gençlerimiz ve çocuklarımız ile güzel vakit geçirdik” ifadelerine yer vererek, bu tür buluşmaların önemine dikkat çekti. Vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın, belediye yönetiminde samimiyet ve güven ortamı oluşturduğunu belirten Mirza, bu tür etkinlikleri sık sık tekrarlamayı planladıklarını ifade etti.

Parkta geçirilen bu sıcak ve samimi anlar, hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürdü. Başkan Mirza’nın çocuklarla oynadığı oyunlar ve gençlerle gerçekleştirdiği sohbetler, parka gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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