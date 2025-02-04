Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Kapalı Pazaryeri'nde incelemelerde bulundu

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçedeki Kapalı Pazaryeri’nde incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar alanında yapılan düzenlemeleri yerinde değerlendiren Başkan Mirza, esnafın taleplerini dinleyerek çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen ziyarette, alanın daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi için planlanan çalışmalar ele alındı. Başkan Mirza, hijyen koşulları, otopark düzenlemesi ve esnafın daha rahat hizmet verebilmesi için incelemelerde bulundu.

Bandırma Belediyesi, halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini sürdürecek ve kentin gelişimi için projelerini hayata geçirmeye devam edecek.