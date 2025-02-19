Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Eski Belediye Binası’nda Kent Konseyi ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında düzenin sağlanması ve sürdürülebilirliğin önemi yer aldı.

Başkan Mirza, toplantıda yaptığı konuşmada, Eski Belediye Binası’nda faaliyet gösteren derneklerin karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, binada tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarının sadece estetik bir dönüşümü değil, aynı zamanda binanın işlevselliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Bu kapsamda, iyileştirmelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplantıya katılan sivil toplum örgütleri temsilcileri, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Başkan Mirza, eksiklerin en kısa sürede tamamlanarak Bandırma halkına daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.