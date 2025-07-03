Bandırma Belediye Başkanı Mirza: Madımak hâlâ yanıyor; unutmadık, unutturmayacağız

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde katledilen 33 aydın, sanatçı ve düşün insanını anmak amacıyla Bandırma Alevi Kültür Derneği’nde düzenlenen anma programına katıldı.

“2 Temmuz 1993’te Sivas’ta, Madımak Oteli’nde katledilen 33 canımızı bir kez daha saygı ve rahmetle andık. Bu karanlık zihniyeti lanetliyoruz. Madımak hâlâ yanıyor; vicdanlarda, belleğimizde ve tarihimizin en utanç verici sayfalarında… Bu insanlık suçunu unutmadık, unutturmayacağız. Adaletin hâlâ yerini bulmadığı bu katliamı hafızamızda taşımaya ve her daim hatırlatmaya devam edeceğiz.”

Başkan Mirza, demokrasi, laiklik ve insan hakları mücadelesinin, geçmişte yaşanan bu tür karanlık olayların unutulmamasıyla mümkün olduğunu vurguladı. “Toplumsal hafızamıza sahip çıkmak, gelecekte benzer acıların yaşanmaması adına en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan programda, Alevi kültürüne ait deyişler ve anma konuşmaları yer aldı.