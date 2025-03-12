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Bandırma Belediye Başkanı Mirza sahaya indi; çalışmaları inceledi

Bandırma Belediye Başkanı Mirza sahaya indi; çalışmaları inceledi
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Bandırma Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mahallelerde yapılan parke taşı döşeme işlemleri titizlikle sürdürülürken, Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki tadilat süreci de hızla ilerliyor.

Mezarlık alanında gerçekleştirilen tesviye çalışmalarıyla alan düzenlemesi sağlanırken, Temizlik İşleri Şantiyesinde yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca, Malta Parkı’nda devam eden düzenlemeleri Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yerinde incelendi.

Çalışmaları yerinde takip eden Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Kentimizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem altyapı hem de sosyal alanlardaki projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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