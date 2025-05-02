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Bandırma Belediye Başkanı Mirza, TED Koleji öğrencilerini ağırladı

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, TED Koleji öğrencilerini ağırladı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma TED Koleji 3. sınıf öğrencilerini ve değerli öğretmenlerini, belediye meclis salonunda misafir etti. Öğrencilerle yapılan bu anlamlı buluşma, ''Yerel Yönetim'' dersi kapsamında gerçekleştirildi.

Başkan Mirza, etkinlikte öğrencilerle etkileşime girerek, yerel yönetimlerin işleyişi, belediyelerin sorumlulukları ve halkla olan ilişkileri hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, belediyenin faaliyetleri ve kent yönetimiyle ilgili merak ettikleri soruları sorarak, Başkan Mirza’dan cevaplar aldılar.

Bandırma Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Mirza, öğrencilere, demokratik değerler ve bilinçli bir vatandaşlık bilincinin önemini vurguladı. “Bugünün küçükleri, yarının büyükleri” diyerek, öğrencilerin fikirlerini paylaşmalarını teşvik etti. Öğrencilerin sorularını ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan Mirza, onların kentlerinin geleceğiyle ilgili duyduğu heyecandan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Buluşma sonrasında Başkan Dursun Mirza, öğretmenlere ve velilere teşekkürlerini sundu. “Geleceğin bilinçli bireylerini yetiştiren öğretmenlerimize, duyarlı velilerimize ve içten enerjileriyle günümüzü güzelleştiren çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Onların fikirleri, bizler için çok değerli. Bandırma’mızın geleceği, onların ellerinde şekillenecek” diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin ve öğretmenlerin, Bandırma Belediyesi’nin sunduğu hizmetler ve yerel yönetimle ilgili daha fazla bilgi edinme fırsatı bulmalarıyla sona erdi. Başkan Mirza, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve yerel yönetim bilincinin yaygınlaştırılması için tüm Bandırma halkına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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