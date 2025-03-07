Bandırma Belediye Başkanı Mirza, üniversite öğrencileriyle buluştu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri, Belediye Meclis toplantısının ardından düzenlenen buluşmada Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile bir araya geldi. Gençlerin yerel yönetimlere olan ilgisi ve katılımı, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirirken, etkinlik verimli bir fikir alışverişine sahne oldu.

Öğrenciler, belediyecilikle ilgili merak ettikleri soruları sorarak bilgi edinirken, görüş ve önerilerini de paylaştılar. Yerel yönetim süreçlerine dair tecrübelerimizi aktardığımız bu keyifli sohbet, gençlerin bakış açılarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konuşmasında; “Ülkemiz ve Bandırma’mız için heyecan duyan böyle pırıl pırıl gençlerle bir arada olmak bizim için her zaman büyük bir mutluluk. Geleceğin yöneticileri olacak bu gençlerimizin, kent yönetimine duyduğu ilgi ve bilinçle daha yaşanabilir bir Bandırma için önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bandırma Belediyesi olarak, gençlerin düşüncelerine her zaman değer veriyor, onların aktif katılımını desteklemeye devam ediyoruz. Kentimiz için düşünen, üreten ve sorumluluk alan bir gençlikle birlikte yol yürümekten gurur duyuyorum.” İfadelerine yer verdi.