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Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Yeşilçomlu'daki mevlid programına katıldı

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Yeşilçomlu'daki mevlid programına katıldı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Yeşilçomlu Mahallesi’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve yemek hayrına, CHP İlçe Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte katıldı. Mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Mirza, bu anlamlı etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Program sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Mirza şunları söyledi:

“Yeşilçomlu Mahallemizde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve yemek hayrına, CHP İlçe Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte katıldık. Allah yapılan hayırları kabul etsin. Bu güzel birlikteliğe vesile olan Mahalle Muhtarımıza ve misafirperverlikleri için tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

Toplumun dayanışma ve paylaşma kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yapan Mirza, Bandırma Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya ve bu tür manevi buluşmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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