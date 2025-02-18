Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Ziraat Fakültesi lansmanına katıldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından kurulan Ziraat Fakültesi’nin lansman programına katıldı.

Kentin tarımsal potansiyelini güçlendirmeyi hedefleyen fakültenin tanıtım toplantısında, akademisyenler, yerel yöneticiler, çiftçiler, iş adamları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Başkan Mirza, yaptığı konuşmada Bandırma’nın tarım alanındaki önemine vurgu yaparak, “Ziraat Fakültemizin kurulması, bölgedeki tarımsal üretimi bilimsel temellere dayandıracak ve çiftçilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Belediye olarak, fakülte ile iş birliği içinde çalışarak tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Program kapsamında fakültenin eğitim ve araştırma faaliyetleri tanıtılırken, bölge tarımına yönelik projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bandırma Belediyesi’nin, tarımsal üretimi destekleyen projelerle Ziraat Fakültesi ile ortak çalışmalara hazır olduğu vurgulandı.