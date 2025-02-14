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Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan 14 Şubat mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan 14 Şubat mesajı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Sevginin dili emektir. Sevgililer Gününüz kutlu olsun Bandırma! Dilerim ki sevgi, hayatınızdaki tüm güzelliklerin başlangıcı ve gücü olsun. Bandırmamızla hep birlikte, sevgi ve emekle daha güzel yarınlara!'' ifadelerini kullandı. 

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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