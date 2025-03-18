Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan 18 Mart mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mirza'nın mesajı şöyle:



"Çanakkale, 1 metrekareye 6.000 merminin düştüğü, 250 bin şehidimizin kanlarıyla savunulan ve asla terk edilmeyen vatan toprağıdır. Bu büyük zaferin 110. yıl dönümünü gurur ve onurla anıyoruz.

Çanakkale, sadece bir zafer değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, burada gösterdiği üstün liderlikle milletimizin yolunu aydınlatmış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

Bugün, atalarımızın emanetini aynı kararlılıkla korumak hepimizin sorumluluğudur. Çanakkale’nin bizlere öğrettiği en büyük ders; barışın ve özgürlüğün kıymetidir.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."