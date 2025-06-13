Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan geçmiş olsun ziyareti
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü ve Meclis Üyesi Murat Karakoyun’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Murat Karakoyun’un durumu hakkında bilgi alan Başkan Mirza, Karakoyun’un en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesini temenni etti.
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